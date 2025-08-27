Sanat camiası birbirinden ünlü isimlerle ilgili taciz iddialarıyla sarsılıyor. Mağdur olduğunu iddia eden kadınlar, her gün yeni bir ismi sosyal medya aracılığıyla ifşa ediyor.

Tartışmalar devam ederken Fatma Özkaya isimli bir içerik üreticisi 'ifşa' gündeminin ne zaman muhafazakar camiaya da sıçrayacağını sorguladı.

Özkaya, muhafazakar camia için 'Masum değilsin, sadece sıra sana gelmedi' diyerek, arka planda neler yaşandığını anlattı:

'BİRAZCIK İMKANI OLAN BAŞAKŞEHİR'DE EV AÇIYOR'

'Sanat camiasında tacizler, ifşalar gırla... Dalga gittikçe büyüyor. Peki, bu kıvılcım ne zaman muhafazakar camiaya sıçrayacak çok merak ediyorum. Bu sanat camiasında alkolle, uyuşturucuyla, eve davet etmelerle yapılıyor bu istismarlar. Siz ne yapıyorsunuz, Üksüdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz. 'Ay çocuk olmasa ayrılırdım' dert yanmalarınızla, yaptığınız yine taciz, yine istismar. Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor. Dinin çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

'YAZAR OLMAK İSTEYEN KIZLARIN GÜVENİNİ SARSIYORSUNUZ'

Edebiyat dergilerinde yazmaya çalışan genç kızların hayalini, umudunu, güvenini sarsıyorsunuz. Bu da taciz, bu da istismar. Ve şunu da biliyorsunuz ki muhafazakar camiada bir şeyleri ifşa etmek çok daha zor. Çünkü muhafazakar genç kızlar sadece dışarıda değil içeride de bir savaş veriyorlar. Kendi aileleriyle de en yakınlarıyla da mücadele etmek zorundalar. Bu hayatta var olmaya, yer edinmeye çalışıyorlar. Okumaya, çalışmaya çalışıyorlar.

'İSLAMCI ABİNİN DE UYKUSU KAÇSIN'

Ama unutmayın ki cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik unsuru sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı artık. O yüzden İslamcı abicim senin de uykuların kaçsın ne zaman ifşa edileceğim diye'