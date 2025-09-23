

Enbe Orkestrası şefi Behzat Gerçeker'in oğlu Alptekin Gerçeker önceki akşam 5 yıldır birlikte olduğu Yağmur Özen ile evlendi.

Okul yıllarında tanışan çiftin nikâhı, önceki akşam İstanbul Kuruçeşme'de kıyıldı.

Nikâh şahitleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, iş insanı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Fikret Ercan ve Nejat Müldür oldu.

Behzat Gerçeker, Enbe Orkestrası solistleri ile şarkılar söyleyerek davetlileri eğlendirdi.

Düğünde Ziynet Sali, Ömür Gedik, Funda Arar gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

"TÜM MASALARDA KONUŞULAN..."

Bu arada Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan gazeteci Fikret Ercan düğündeki kulisleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ercan, "Gecenin tüm masalarda konuşulan konusu Ali Koç'un Saadettin Saran'a karşı seçimi kaybetmesiydi" dedi.

