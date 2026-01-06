97 yaşındaki usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, enfeksiyon geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dormen özel hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin gözetiminde bulunan Dormen’in durumunun stabil olduğu ve doktorları tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

Sanat hayatının 72’nci yılını geride bırakan Dormen, aynı zamanda Devlet Sanatçısı unvanına sahip. 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilen Dormen, çeşitli festivallerde de birçok onur ödülüne layık görülmüştü.