19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şu an 90 kişi gözaltında.

Gözaltındakiler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan'la şarkıcı Ercan Saatçi de var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan 90 kişiye gün içerisinde sağlık kontrolü yapılması, ardından da 19.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri ise sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Saraçhane'de bulunma çağrısı yaptı.

Öte yandan aralarında Halil Ergün, Tilbe Saran, Erdal Erzincan, Janset ve Ezel Akay'ın olduğu sanatçılar İmamoğlu'na destek vermek için Saraçhane'ye geldi.