Hülya KESKİN ORUÇOĞLU/SÖZCÜ

Uzayan enflasyonla mücadele süreci ile kur ve faiz sarmalı pek çok sektördeki üretim çarklarını etkiledi, ihracatta da rekabet gücünü sarstı. Ülkenin ancak sanayi ile kalkınacağını ama kur politikasının çok sayıda sektörü zora soktuğunu vurgulayan Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, şirketlerin bütçe yapamadığının, ihracatta zorlandığının, öngörülebilirliğin kaybolduğunun altını çizdi. “Mehmet Bey (Şimşek), işin rasyonel ayağına yürümek zorunda. Ama karşısında sabit gelirlilerin durumu var. Onlar nefret ile bağırıyor. Bir de sanayiciler var” ifadelerini kullanan Polat, “Enflasyon maliyetini, dolar, Euro bazında böldüğünde o kadar yüksek çıkıyor ki. Kimse ihracat yapmıyor” dedi.

‘NEREYE KADAR GİDECEĞİZ?’

Polat, “Seramik sanayisinde şirketler 3 senedir zarar ediyor, bu sene de zarar edecekler. Sanayiciyi ayakta tutamazsak, enflasyon düşse bile bir şey ifade etmez ki. Ülkeyi ayakta tutan sanayisidir. Biz ancak sanayi ile kalkınabiliriz. Sonuna kadar direniyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz” ifadesini kullandı. “Enflasyonda maliyet çok yüksek. Kur çok düşük” ifadelerini kullanan Polat, “Ege Seramik olarak üretimin yüzde 25’ini 30 senedir ABD’ye satıyorduk. Şimdi rekabet edemiyorum. diye konuştu. Polat, ihracatta kur modelinin değişmesi gerektiğini söyledi. “Toparlanmaya dair öngörüde bulunamıyoruz” ifadelerini kullanan Polat, “İki haftada bir bütçeyi değiştiriyoruz. Şirketler öngörüde bulunamıyor. İhracat için enflasyon yüksek, kur düşük. Sanayiyi baltalayan bu” dedi. Polat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) açılan dava bağlamında ‘Sanayici kendini güvende hissediyor mu’ sorusuna “Uzaya çıkıp, Ay’da parselasyon yapıp, bir şeyler yapmak istiyorum” yanıtını verdi.

TURİZMDE SIKINTILAR ARTACAK

“Turizmsektörü, giderlerini, maliyet artışlarını TL enflasyonuna göre yapıyor. Para döviz geliyor, döviz kuru artmadığı için bozdurduğun vakit öbür taraf karışıyor” diyen Adnan Polat, “Yakında otelcilikte, turizmde de sıkıntı yaşanacak. Artık iflaslar mı olur…” dedi. Otel doluluk oranlarının azalması ile ilgili de Polat, “Bazı oteller geçen sene inanılmaz derecede fiyatları arttırdı. Kaç kişiye, ‘Yapmayın. Bunları kaçırırsanız bir daha gelmezler’ dedim ama fırsatçılık var, yaptılar, o insanlar da gittiler. 10 sene de getiremeyiz onları. Polat Turizm olarak otellerimiz yüzde 80-90 dolu. Fiyatlarımızı enflasyon oranında artırdık, bazıları gibi 100 dolarlık otel odası fiyatını 400 dolara çıkarmadık” dedi.

‘Hacıhüsrev’de dönüşümde yokuz’

Gayrimenkul sektörü açısından işlerin yolunda gitmediğini söyleyen Polat, “İnşaat şirketleri zorda” diye konuştu. İstanbul Piyalepaşa’daki kentsel dönüşüm sürecinin ardından Hacıhüsrev’de de dönüşüme başlayıp başlamayacaklarına dair soruya Polat, “Sorunlardan dolayı kentsel dönüşüme girmek istemiyorum” diye konuştu.