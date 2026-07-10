Sanayide borç yükü artarken, çok sayıda sektörde üretimde kapasite düşüşleri yaşanırken, ilan sitelerindeki kiralık-satılık fabrika sayısı artıyor. Borç yüküne karşılık sanayi makineleri tarım makineleri, imalathane ve fabrikalar, UYAP’ta muhammen bedellerle yayımlanan açık artırma ilanları ile satışa çıkarıldı.

Farklı kentlerdeki icra dairelerinin, satış memurlukları tarafından açılan ilanlarda 8 imalathane, 13 fabrika yer alırken, farklı alanlarda kullanılan sanayi makineleri için de 108 ilan açıldı. Borç yüküne karşılık karton kesme makinesinden, tekstil makinesine ve kaynak makinesine kadar çok sayıda sanayi makinesi, tarım makineleri ve tekstil makineleri satışa çıkarıldı.

2025’TE İFLAS ETMİŞTİ

Sanayi makineleri dahilinde 22 ilan ile Bursa, 20 ilan ile Konya,15 ilan ile Adana ilk sıralarda yer alırken, İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Zonguldak, Karaman, Eskişehir, Burdur, Afyon, Uşak ve Kayseri’nin de aralarında olduğu çok sayıda kentten ilanlar yer aldı.

İhale süresinin dolmasına 30 günden az kalan ilanlardan birinde Çorlu’daki bir tesiste kullanılan 35 adet sanayi makinesi 24 milyon 642 bin lira muhammen bedelle satılıyor. Başka bir ilanda ise toplam 87 adet makine, araç, teçhizat ve ekipmanların 20 milyon 800 bin liradan satışa çıkarıldı.

Söz konusu makineler, Bursa’da iflas eden mobilya ve tekstil şirketi ‘2 Kardeşler Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne aitti. Şirket, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Ekim 2025’teki kararıyla iflas etmişti. İlanlarda Edirne’de bir fabrika 412 milyon liradan, Trabzon’da da başka bir fabrika 24 milyon liradan satışa çıktı.

3 katlı fabrikanın muhammen bedeli 973 milyon lira

UYAP’taki açık artırma ilanında satışa çıkan fabrikalar arasında Çayırova'daki TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika da bulunuyor. Üç katlı taşınmazın yüzölçümü 16 bin 557 metrekareyi aşarken, ihale başlangıç bedeli 2 milyar 18 milyon lira belirlendi. Fabrikanın muhammen bedel ise 973 milyon 137 bin lira. Bu fabrika daha önce CPS Pressform San. ve Tic. AŞ’ye aitti. Çiftçinin makineleri de ilanlara düştü. Tarım makineleri için 12 ayrı ilan açıldı. Erzurum’da 1 adet çayır ve ot biçme makinesi 80 bin liradan, çiftçinin gübresi da satışa çıkarıldı. 227 koli gübre için 943 bin 800 lira muhammen bedel belirlendi. Tekstil makineleri için de 45 ilan açıldı.