Enflasyonla mücadelenin çalışanlara yönelik faturası ağırlaşırken, iş dünyası da kısır döngünün içine girdi. Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ‘sanayici günü kurtarmaya odaklandı’ tespiti de acı reçetenin etkisini yeniden gözler önüne serdi. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz de iş insanlarının ses yükseltmesinin, bir ‘sorumluluk’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKONFED’in 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Enflasyonla mücadele için yazılan reçetenin reel sektördeki yan etkilerini hissediyoruz. KOBİ’ler büyüme planlarını askıya aldı, günü kurtarmaya odaklanıyor. Yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 2024’e göre yüzde 10.7 arttı. Uluslararası rekabet gücümüz aşındı. İhracatçı imkansızı başarmaya çalışıyor” dedi.

‘AĞIR BEDEL ÖDERİZ’

Sönmez süreci, “Düşük katma değer, düşük gelir ve düşük verimlilik şeklinde kısır döngüye sıkıştık” cümlesi ile özetledi. Ayrıca Sönmez, “Sanayi ham maddesi satıyoruz, ihracat pazarlarında iş ortaklarımız buna inovasyonu, markalaşmayı ekleyerek milli gelirlerine bizimkinin katbekat fazlasını kazandırıyor” dedi.

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz de Türkiye’de iş ortamının öngörülebilirlikten uzak olduğunu, kur baskısı, finansman sorunu, nitelikli insan kaynağı kaybı sorunlarının iş dünyasını zorladığını vurguladı. “Bu şartlarda iş insanlarının ses yükseltmesi, eleştiri olarak görülmemeli, sorumluluk olarak değerlendirilmeli” ifadelerini kullanan Cengiz, “Ülkesinin geleceğini dert eden herkes, yanlış giden şeyleri söylemeli. Bugün sorunlarla yüzleşmezsek yarın çok daha ağır bedeller öderiz” diye konuştu.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “Güven ve şeffaflık olmadan sürdürülebilir büyüme mümkün değil; kalıcı bir ekonomi için önce hukuka, sonra birbirimize güvenmeliyiz” dedi.

‘Maliye politikası destek vermeli’

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, “2024’te yüzde 44 olan enflasyon Merkez Bankası’nın tahminine göre bu yıl yüzde 32 seviyesine inecek. Kuraklık ve piyasa stresleri olmasaydı, 2025’i daha düşük bir enflasyon ile kapatabilirdik” dedi. Aras, enflasyonda düşüş trendinin devam etmesi için etkili para politikasının yanı sıra enflasyonist olmayan bir maliye politikasının uygulanmasının önem taşıdığını aktardı. Ayrıca Aras, sanayide yapısal dönüşüme ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

‘Uzun vadeli hedeflerden vazgeçmemeliyiz’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı (TÜSİAD) Orhan Turan da dernek yönetiminin son bir ayda gerçekleştirdiği ABD ve Çin temaslarından gözlemlerini paylaştı ve iş dünyasının değişimi iyi okuması, fırsatları kaçırmaması gerektiğine vurgu yaptı. Turan, iş dünyasına “Kısa vadeli şoklarla mücadele ederken uzun vadeli hedeflerden vazgeçmemeliyiz. İş modelleri kökten değişiyor. Kendimizi, şirketlerimizi ve şehirlerimizi yeni döneme hazırlamalıyız. Doğru okuma ve zamanında önlemle bu süreçten kazançlı çıkabiliriz” çağrısında bulundu.