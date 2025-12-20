Sayime BAŞÇI/SÖZCÜ

Dizginlenemeyen enflasyon ve piyasaya yansımayan faiz indirimleri başta emek yoğun sektörler olmak üzere sanayide işsizlik ve daralma dalgası yaratırken, sanayici tünelin sonundaki ışık için 2 yıllık süre biçiyor.

2026 ile 2027’nin bu yıldan çok daha iyi olmayacağını kaydeden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Kur önemli bir faktördür ama ihracatçının en önemli sorunu kur değildir. Kaynaklar sınırsızmış sanıyorduk ama öyle değil. Nicelikten çok niteliği ön plana çıkarmak zorundayız. 2026, 2025’ten çok çok iyi olmayacak. 2027 de iyi olmayacak. Başımıza bir iş gelmezse 2026 ortasından sonra ufak ufak yukarı doğru çıkış olacak” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’

Gelecek yıla ilişkin değerlendirme yapan Kileci, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerinin piyasaya yansımadığını belirterek, şöyle devam etti: “Şu anki faiz ve kur seviyesi sürdürülebilir değil bunu hepimiz biliyoruz. TCMB faiz oranlarını geriye çekiyor ama piyasa yukarıda kalıyor. Şu anda bu oranlarla aklı selim hiçbir sanayici, yatırımcı, iş insanı gidip de uzun soluklu yatırım yapmaz.”

'Borç kovalamaktan iş yapamıyoruz'

Artan konkordatolara değinen GAİB Başkanı Fikret Kileci, bu mekanizmanın doğru değerlendirilmediğini kaydederek özel sektör borçlarının bu sürecin dışında kalması gerektiğini aktardı. “Dünyanın hiçbir yerinde iş insanları, patronlar alacağını kovalamaz. Biz 2-3 yıldır borç kovalamaktan işimizi yapamıyoruz” ifadelerini kullanan Kileci, bir firmanın borçlu olduğu diğer firmayı batırmaması gerektiğini aktardı.