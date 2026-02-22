Japon otomotiv üreticisi Nissan, motor ve şanzıman kaynaklı sorunlar nedeniyle 640 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmaların, markanın Rogue SUV modelini kapsayan iki ayrı teknik sorun nedeniyle yapıldığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk geri çağırma kapsamında 2023–2025 model yılına ait 323 bin 917 adet araç yer alıyor. Söz konusu araçlarda olası rulman arızası tespit edildiği, bunun sıcak motor yağının sızmasına, sürüş gücü kaybına ve yangın riskinin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Etkilenen modellerin, üç silindirli 1,5 litrelik değişken sıkıştırmalı turbo motorla donatıldığı kaydedildi.

ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

NHTSA, Nissan bayilerine motor kontrol yazılımının yeniden programlanması, teşhis muayenesi yapılması ve test sürüşü gerçekleştirilmesi talimatı verdi. Bu işlemlerin tamamının tüketicilerden herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacağı açıklandı.

FARKLI MODELDE 318 BİN GERİ ÇAĞIRMA

İkinci geri çağırma ise 2024–2025 model yılına ait 318 bin 781 adet aracı kapsıyor. Gaz kelebeği dişlilerinde tespit edilen arızanın, sürüş gücü kaybına neden olabileceği ve aracın yeniden çalıştırılması sırasında vitese geçişi engelleyerek kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

MART AYINDA ARAÇ SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLECEK

Nissan, yaptığı açıklamada, geri çağırmadan etkilenen müşterilerin Mart 2026’dan itibaren posta yoluyla bilgilendirileceğini duyurdu. Öte yandan şirket, Ocak ayında da kapı kilitlerindeki üretim hatası nedeniyle farklı modellerden 26 binden fazla aracı geri çağırmıştı.