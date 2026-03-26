Son 3 yıldır enflasyonla mücadele programında ağır fatura ödediklerini ve her türlü tavizi verdiklerini kaydeden sanayi sektörü, savaşların da ekonomideki etkisinin görülmeye başladığını belirterek “Artık bizden bir şey beklemeyin” mesajını verdi.

Enflasyonla mücadele konusunda en büyük fedakarlığı sanayicinin üstlendiğine dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, “Orta Vadeli Program’ın temel amacı enflasyonu çözmek ve arzu ettiğimiz finansal istikrarı sağlamak. Bizden kaynaklanmayan enflasyonun çözümünde sanayici olarak savaşıp, mücadele ve dayanma gücü gösterdik fakat içine girmiş olduğumuz durum, bu programla ilgili değerlendirme ve tespitlerimizi gözden geçirme mecburiyeti veriyor. Tekrar sanayici üzerinden, ihracatçı üzerinden enflasyona mücadele verme konusunda gücümüz kalmadı. Herkesin bunu bu şekilde anlaması lazım. Türk sanayicisi, Türk ihracatçısı rekabetinden, maliyetinden taviz verdi. Artık bu mücadele sürecinde bizden beklenecek ne bir kan var ne de bir can var” diye konuştu.

YÜK HAFİFLETİLMELİ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından 74’üncüsü düzenlenen AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı’nda konuşan Erdal Bahçıvan, ABD İran savaşının ekonomik tahribatının etkilerinin görülmeye başlandığını kaydetti.

Bu süreçte emek yoğun sektörlerin de desteklenmesi gerektiğini aktaran Bahçıvan, cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in misafirleri olacağını ve programla ilgili tüm tespitleri Bakan Şimşek’e ileteceklerini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Sanayinin üzerine kurulmuş olan bu enflasyon yükünün hafifletilmesi lazım” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonla yeni bir mücadelenin yükünü alamayacaklarını belirterek, “Türk sanayicisi ve ihracatçısı 3 yıldır bu mücadeleyi fazlası ile verdi” dedi.

Politikalar güncellenmeli

Son 2 yıl içinde dolar ve enflasyon arasındaki makasın açıldığını ve makroekonomik politikaların yeniden güncellenmesi gerektiğini kaydeden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten “Dolar ve enflasyon arasındaki makasın kapanması gerektiğini düşünüyoruz. Büyüme kompozisyonunda iç talepten çok dış talebi önceliklendirecek bir makas değişimine ihtiyaç var” dedi. Savaş ortamının fırsatçılığı ve hammadde tedarik zorluğunu ortaya çıkardığını kaydeden İçten, “Bu yıl ithalat ve ihracatta dengelenme yılı olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.