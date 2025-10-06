ve ihracatta dünyada ilk 10’da yer alan, emek yoğun sektörlerden mobilya, yurt dışında pazar kaybı, yurt içinde de üretim ve istihdamda düşüş riski ile karşı karşıya kaldı. Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, sanayicinin yaşanan koşullara 2026’nın ilk çeyreğine kadar dayanabileceğini vurguladı. Çin ile rekabette geride kaldıklarını belirten Karaçak, “Çin, hangi segment olursa olsun yüzde 55 bizden daha ucuz. Yıllarca emek verdiğimiz Ortadoğu pazarını kaptırıyoruz.

Yüksek enflasyon ve faizlerden kaynaklı bu sıkıntıyı yaşıyoruz” dedi. Sektörde kapasite kullanımının yüzde 50’ye kadar gerilediğini belirten Karaçak, “İhracata yüklenmek için güçlü rekabet gerekli. İçerde ise paraya ulaşımda sıkıntı var var, her şey çok pahalı. İnsanlar sadece günlük ihtiyaçlarına odaklandı” diye konuştu. Yüksek enflasyon sürecinin etkilerine dikkat çeken Karaçak, “Kötü bir türbülansa girdik. İnşallah buradan çıkacağız. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Durmuyoruz ama önümüzü de göremiyoruz” dedi. Karaçak, faiz-enflasyon kıskacından çıkılmadığı sürece hiçbir sektörün önünü göremediğini belirtti.

‘KRİTİK SÜREÇ’

“Firmaların en büyük gider kalemi zaten faiz” açıklamasını yapan Karaçak, “Durum o kadar içler acısı ki, şirketler bir sonraki adımlarını mı, insan kaynağını mı, parayı mı yönetsin? Türk işletmecisi adına çok sıkıntılı bir dönemdeyiz” açıklamasını yaptı. “Toparlanma olmazsa 2026 Mart, Nisan’da bu iş çok ciddi bir sürece girer” ifadelerini kullanan Karaçak, “2026’nın ilk çeyreği çok kritik. Her yıl toparlanma yılı diye beklentiye girdik” dedi.

‘Yüzde 20 daha pahalıyız’

İhracatın adet bazında 10 puan gerilediğini, tutar bazında ise geçen yılki seviyeleri koruduğunu aktaran Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, “Yüzde 10’luk pazar kaybı yaşadık. Ekonomik ürün sattığımız müşterilerimizi de elimizde tutmalıyız. Hangi müşteri ile konuşsak Türk mallarının yüzde 20 daha pahalı olduğundan şikayetçi. Yaşadığımız durumu anlatmakta zorlanıyoruz. Türkiye’nin arzı artıracak politikalar geliştirilmeli. Ancak bu şekilde fiyatlar geriler, enflasyon düşer” dedi.

Finansmana ulaşmak imkansız

İstanbul İhracatçılar Birliği Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Erkan Özkan, kur politikasını eleştirdi. “Dövizin buralarda olmaması gerekiyor. Doların bugün 41 lira değil, 50-55 bandında olması çok daha avantajlı” diyen Özkan, “Bu, yaklaşık yüzde 30 avantaja sürükleyecek demektir. Maalesef döviz kurlarının baskılanmasıyla fiyat yakalayamıyoruz” dedi. Özkan, bankalardaki yüzde 55’ler seviyesindeki faiz ile finansmana ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiğini belirtti.