Hyundai Motor Grubu fabrikalarında 2028 yılından itibaren insansı robotlar kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Las Vegas şehrindeki Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas isimli insansı robot, artık fabrikalarda işçi olarak çalışacak.

Güney Koreli otomotiv devi bu teknolojiyi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesisleri de dahil olmak üzere tüm küresel ağına entegre etmeyi planlıyor.

İŞÇİLER VE ROBOTLAR BERABER ÇALIŞACAK

Atlas başlangıçta fiziksel yükü hafifletmek ve tehlikeli işleri üstlenmek amacıyla insanlar ile yan yana çalışacak.

Hyundai Başkan Yardımcısı Jaehoon Chang robotların istihdam üzerindeki etkilerine yönelik endişelere değindi.

Chang konuşmasında "İşçilerin yerini robotların alacağına dair kaygıların farkındayız ancak robotları eğitmek ve farklı rolleri üstlenmek için insan gücüne ihtiyaç duyulmaya devam edilecektir" dedi.

Şirket bu hamleyle Amazon ve Tesla gibi devlerin yer aldığı teknoloji yarışında öne çıkmayı hedefliyor.

Bu teknolojik atılım Hyundai grubunun Amerika Birleşik Devletleri için açıkladığı 20 milyar dolarlık dev yatırım planının bir parçası.