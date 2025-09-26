Olay 23 Eylül Salı günü Sancaktepe Kemal Kürkrer Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kahvehane işleten bir kişiyle, dükkan sahibi arasında kira nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle dükkan sahibi kiracısına silahla ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede 3 gündür yoğun bakımda olan kiracı bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.