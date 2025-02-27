Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında, eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Başkan Yeğin iddianameyi sosyal medya ve haber sitelerinde gördüğünü belirterek, "Gider her şeyi anlatırız" dedi.
Yeğin açıklamasında, "Dün sosyal medyadan ve haber sitelerinden öğrendim hakkımda soruşturma açıldığını gider herşeyi anlatırız." ifadesini kullandı.
Yeğin şunları kaydetti:
-Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz.
-Yüreğinizi ferah tutun dostlar. Biz işimize bakacağız Sancaktepe’nin her bir ferdine gece gündüz hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.