SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ, SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. Aşağıda özellikleri belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale ile satılacaktır. İhale "Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL" adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda 05.03.2026 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

Sıra

No İl/İlçe/

Tapu Mahalle Pafta Ada Parsel Alan (m²) Hisse

Oranı Cinsi İmar

Durumu Muhammen

Bedel (TL) Geçici Teminat

Bedeli (TL) İhale Tarihi/Saati 1 İstanbul/Sancaktepe/

Samandıra G22A05B2C 8233 2 172,91 Tam Arsa Konut Alanı 5.273.755,00 158.212,65 05.03.2026/

09:00 2 İstanbul/Sancaktepe/

Sarıgazi F22D24C3B 225 11 254,92 Tam Arsa Konut Alanı 13.000.920,00 390.027,60 05.03.2026/

09:15 3 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22D25C1C 32 3 391,94 Tam Arsa Kısmen Yol

Kısmen Konut Alanı 12.542.080,00 376.262,40 05.03.2026/

09:30 4 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22D25C1C 32 13 472,99 Tam Arsa Konut Alanı 15.135.680,00 454.070,40 05.03.2026/

09:45 5 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1B 267 25 249,08 Tam Arsa Konut Alanı 8.468.720,00 254.061,60 05.03.2026/

10:00 6 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1B 274 30 260,24 Tam Arsa Konut Alanı 8.848.160,00 265.444,80 05.03.2026/

10:15 7 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1B 275 24 211,89 Tam Arsa Konut Alanı 7.204.260,00 216.127,80 05.03.2026/

10:30 8 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1B 276 4 456,74 Tam Arsa Konut Alanı 15.072.420,00 452.172,60 05.03.2026/

10:45 9 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1D 406 5 218,04 Tam Arsa Kısmen Yol

Kısmen Konut Alanı 7.358.850,00 220.765,50 05.03.2026/

11:00 10 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1D 409 5 336,61 Tam Arsa Konut Alanı 11.613.045,00 348.391,35 05.03.2026/

11:15 11 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D1D 413 28 308,05 Tam Arsa Konut Alanı 11.705.900,00 351.177,00 05.03.2026/

11:30 12 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D3A 542 22 200,15 Tam Arsa Konut Alanı 7.005.250,00 210.157,50 05.03.2026/

11:45 13 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D3A 543 7 155,93 Tam Arsa Konut Alanı 4.989.760,00 149.692,80 05.03.2026/

12:00 14 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D3A 543 8 169,70 Tam Arsa Konut Alanı 5.430.400,00 162.912,00 05.03.2026/

12:15 15 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D4B 558 5 538,81 Tam Arsa Konut Alanı 16.433.705,00 493.011,15 05.03.2026/

12:30 16 İstanbul/Sancaktepe/

Yenidoğan F22C21D4B 558 11 234,04 Tam Arsa Konut Alanı 7.723.320,00 231.699,60 05.03.2026/

12:45

2. İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır. Taşınmazların satış ihalesi belirtilen sıra numarası ile ayrı ayrı yapılacak olup, bir önceki ihale tamamlanmadan diğerine geçilmeyecektir.

3. İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilecek olup, ihaleye katılım sağlamak için ihale tarihinden en geç 1 gün önce 04.03.2026 Çarşamba günü saat 16:00’ ya kadar her bir ihale için 2.500,00-TL (ikibinbeşyüzTL) karşılığında satın alınacaktır. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı ihalenin iptal edilmesi halinde şartname bedelinin iadesi yapılmaz.

Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, ihale tarihinden en geç 1 gün önce 04.03.2026 Çarşamba günü saat 16:00’ ya kadar Belediyeden (Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) alacakları belge ile birlikte belediye veznesine yatıracaklardır.

4. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5. İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve bu kanunun 74 'ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

6. İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı irad kaydedilir, sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilir.

7. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İsteklilerden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç istenilen belgelerin aslı yerine fotokopisi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Kanuni İkametgâh belgesi.

2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus kayıt örneği.

3- Noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi.

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7-İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

8- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

9- Tebligat için adres beyanı.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi.

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

7- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

8- Tebligat için adres beyanı.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9. Birden fazla ihaleye katılım sağlayacak istekliler, aslını ihale komisyonuna ibraz etmek koşuluyla ihaleye katılım için istenen evraklardan aynı olanlarının fotokopisini kullanabileceklerdir.

10. Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak ihale tarihi ve saatinde Sancaktepe Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37’ inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada yaşanan gecikmelerden İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

11. Ödeme Şekli: Muhammen bedelin üzerine arttırmada oluşacak olan satış bedeli, harçlar, vergiler ve tüm giderler kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde peşin ödenecektir.

12. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmaz ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat gelir olarak kaydedilir.

13. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

14. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 17/4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ na istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir.

15. Belediyeye, üzerinde işgal bulunan taşınmazlardan dolayı fuzuli şagilin tahliyesi için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve istekli bunu Belediyeden isteyemez.

16. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz satışları ile ilgili ilanda yazılı olmayan ya da eksik yazılan hususlarda İhale Şartnamesi hükümleri esas alınacak ve uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN02404730