Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcadığı isimlerden Jadon Sancho, karar aşamasına geldi.

Manchester United'ın çalıştırıcısı Ruben Amorim, Sancho'ya uzun vadeli planlarının bir parçası olmadığını açıkça belirtti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

TeamTalk'ın haberine göre Manchester United, Antony ve Marcus Rashford ile birlikte Sancho'yu satmak istiyor. Sancho için birçok kulüp teklif yapsa da mali açıdan en etkili teklif Fenerbahçe'den geldi.

Ancak Sancho'nun transfer için tek şartı, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etmesi. Haberin detaylarında Fenerbahçe, Devler Ligi biletini alırsa İngiliz oyuncunun, teklifi gözden geçirebileceğini ilettiği ifade edildi.

Napoli, Juventus, Borussia Dortmund, AC Milan ve Aston Villa gibi kulüplerin Sancho'ya ilgisi olsa da yıllık 10 milyon sterlinlik maaş talebini Fenerbahçe dışında karşılamaya hazır bir ekip çıkmadı.

Habere göre Jose Mourinho'nun takıma katılacağından neredeyse emin olduğu Sancho, bu süreçte gelen teklifleri dinlemeye devam edecek.