CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayında konuşan CHP lideri Özgür Özel, butlan riskine karşı yeniden olağanüstü toplanan kurultayda sözlerine “Zaman ayarlı davalarla, iktidar yürüyüşümüze set çekmek isteyen darbecilere karşı CHP’nin ne demek olduğunu bir kez daha dosta ve olmayana göstermek için buradayız” diye başladı. Özel, “Türkiye yeni bir yol ayrımındadır. CHP’nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. CHP’yi içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye; mümkünse CHP’yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Artık seçimsiz, sandıksız, tek partili bir Türkiye istiyorlar. Erdoğan artık kötü olma yolunda değil, en kötüsü olmuş durumdadır” dedi. Parti içine de seslenen Özel, “Arkasında milletin desteği kalmayınca demokrasi treninden indiler. Seçilmiş otokratlıktan, seçimsiz diktatörlüğe heves ettiler. Kurulan düzen AKP’nin kara düzenidir...” ifadelerini kullandı.

“Darbeler her zaman tankla, tüfekle yapılmaz. Bu darbe, selefi niyetleri olanların ve ailelerinden halef arayanların demokratik yollarla gelebilecek haleflerine yaptığı bir darbedir” diyen Özel şöyle devam etti: “Yargı eliyle kirli bir yol açtılar. Demokrasiye düşman bu darbeci anlayış CHP’yi yutmak istiyor. Erdoğan kötü olma yolunda değil, en kötüsü oldu.”

YARGI KOLLARI KURDU

Özel, “Sayın Erdoğan kendisine, partisine, gençlik kollarına, kadın kollarına güvenemedi. Peki ne yaptı? Demokrasiden saptı. Hiçbir partideolmayan yeni bir kolu AKP yargı kollarını kurdu. Ellerindeki yargı kollarıyla operasyon yaptılar. AKP’li bir bakan yardımcısını yargı kolları başkanı olarak İstanbul’a atadı. Erdoğan Trump’ın adamıdır. Kim Trump’la iş tuttu, Boeing uçak alımı için söz verdi biliyorsunuz. 19 Mart operasyonu ile 160 milyar dolar yaktılar. Bu para, asgari ücreti 30 bin liraya çıkarmak için gereken paranın 120 katıdır. Bu para, emekliye yapılacak zammın 150 katı, en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitlemek için gereken paranın 110 katı” dedi.

Gözler artık İstanbul’da

CHP Genel Merkezi’ne İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle icra talimatı yollandığı öğrenildi. Mahkeme kararı, il kongrelerinin “tedbiren, geçici kurul tarafından yürütülmesini” öngörüyordu ancak İstanbul’da kongreler devam ediyor.

Taraflara, kararın “zorla uygulanması” yönünde “resmi icra talimatı” gönderildi. Kararın uygulanmaması durumunda hukuki sorunların çıkacağı belirtiliyor. İstanbul İl Kongresi ise 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Kongrenin açılışını kimin yapacağı ise tartışma konusu. Yerine kayyum atanan Özgür Çelik’in yasal olarak kongreyi başlatamayacağı belirtiliyor. Mahkeme tarafından atanan Gürsel Tekin’in ise kongreyi yapıp yapmayacağı belli değil.

Eyüpsultan’daki mitingde Türk ve Filistin bayrakları dalgalanacak

CHP lideri Özgür Özel, konuşmasında Erdoğan’a ABD Başkanı Donald Trump üzerinden yüklendi. “Tayyip Erdoğan Trump’ın adamıdır” diyen CHP lideri, yeni parti mitingi adresi olarak Eyüpsultan’da Filistin Büyükelçiliği önüne işaret etti. Mitingi perşembe günü ABD’de yapılacak görüşmeden bir gün önce çarşamba günü gerçekleştireceklerini duyuran Özel, tüm CHP’lileri ve siyasi partileri davet etti.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Özel şunları söyledi: “Perşembe günü ABD’de yapılacak görüşmeden önce (Trump-Erdoğan görüşmesi) Çarşamba günü akşam, yapacağımız 56. mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin ile dayanışan herkesi tüm siyasi partileri Eyüpsultan’da Filistin Büyükelçiliği önüne dayanışmaya davet ediyoruz.”

835 oyla yeniden seçildi

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı dün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Kayyıma ve darbeye hayır’ demek için bir kez daha toplandı. Bin 127 delegenin tamamı şaibe iddiaları nedeniyle oy kullanamadı. Oylamada kullanılan 917 oyun 835’i geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Özel, 835 oy alarak CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultayın Divan Başkanlığı’na Ankara Milletvekili Murat Emir seçildi. Kurultay salonunda tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları sergilendi. Fotoğraflarının önüne üzerinde, “Silivri zindanı” yazan ve kelepçe, kilit bulunan zincir konulması dikkati çekti.

İKİNCİ KEZ TOPLANTI

CHP Genel Merkezi 38. Olağan Kurultayı (Değişim Kurultayı) sonrasında ortaya atılan şaibe iddiaları ve mutlak butlan ihtimalinin önünü kesmek için geçtiğimiz Nisan ayında da 21. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirmişti. Ancak aynı delege oy kullandığı için mutlak butlan şartının ortadan kalkmadığı savunulmuştu. Bu kez delegenin çağrısıyla toplanan kurultay ikinci kez kayyuma karşı toplanmış oldu.

2 GÜVEN OYLAMASI YAPILDI: Kurultayda genel başkan, PM ve YDK ile ilgili ayrı ayrı güven oylaması yapıldı. Divan Başkanı Murat Emir, “Partimiz adliye koridorlarında dizayn edilmeye çalışıldığında delegelerimiz duruma el koydu. Bu olağanüstü kurultayı topladılar. Ancak tüzükteki 48. maddenin 5. Fıkrası gereği seçim yapılabilmesi, sandıkta iradenin yenilenebilmesi yapılabilmesi için bir güvensizlik oylaması zaruriyeti var. Bu usulü bir zaruriyet” dedi. Oylamada güvensizlik ‘oy çokluğu’ ile kabul edildi.

OY KULLANMADILAR: Genel merkez mutlak butlan ve şaibe iddialarına önlem olarak hukuki önlem aldı ve bin 127 delegenin tamamına oy kullandırılmadı. 352 delegenin oy kullanmadığı belirtildi. Özel ve bazı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ise ‘milletvekili’ oldukları için oy kullandı.

YİNE ERTELENEBİLİR: 15 Eylül’deki karar gereği kurultay sonrası Hazirun cetveli ve oy kullananların listesi Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek. Mutlak butlan davası 24 Ekim’de görülecek. Mahkemenin delege listelerini incelemek için tekrar bir erteleme kararı verebileceği belirtiliyor” dedi.

İki isim değişti, kurmay kadrosunu korudu

Parti Meclisi için kurultayda blok liste oylandı. Özel, 60 kişilik PM listesini korudu ancak iki isimde değişiklik oldu. PM üyesi Ahmet Hakan Uyanık’ın yerine Sercan Çığgın getirildi. Ahmet Hakan Uyanık’ın babasının kurultay davasında adı geçen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın olmasına dikkat çekildi. PM’ye giren Sercan Çığgın ise CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden Çankaya İlçe Başkanı Seçilen Ali Balta’nın yerine de Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı. PM üyesi olarak tekrar seçilen Baki Aydöner ise halen cezaevinde bulunuyor.

SİLİVRİ TUTSAKLARI UNUTULMADI

KILIÇDAROĞLU GELMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak kurultaya davet etmişti. Kılıçdaroğlu gelmeyeceğini ifade edince salonda Özel’in bir yanı Hikmet Çetin’e bir yanı Murat Karayalçın’a ayrıldı.

FERDİ ZEYREK PORTRESİ

Salonda üzerinde “unutmayacağız” yazan hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in posteri de hazır bulundu. “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganın olduğu posterlerde İmamoğlu ve Özel’in birlikte fotoğrafı yer aldı.

ÜÇ KEZ SEÇİLDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel rakipsiz girdiği bu kurultayda üçüncü kez seçilmiş oldu. Aynı şekilde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de üçüncü kez seçildi.

EN SAKİN KURULTAY

Parti Meclisi’nin blok liste ve Özel’in tek genel başkan adayı olmasından dolayı daha önceki kurultaylarda görülen adaylık yarışı yaşanmadı.

İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI:

Özel, konuşmasında tutuklu olduğu için kurultayda oy kullanamayan belediye başkanlarını da unutmadı tüm belediye başkanlarının isimlerini saydı.

SEYİRCİ ALINMADI

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmadı. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu. 22. Olağanüstü Kurultay’da ayrıca “Darbeye, kayyuma hayır” sloganları atıldı. CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin de kurultayda yoktu.