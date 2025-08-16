23 yıldır CHP'de görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasının yankıları sürüyor.

HANGİ BELEDİYELER AKP’YE GEÇTİ?

Türkiye gazetesinin haberine göre; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

AKP'ye geçişler şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan oldu.

CHP 314, AKP 346 İLÇE BELEDİYESİ ALMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 37,81 oy oranı ile 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez birinci parti olmuştu.

CHP başkent Ankara ve en büyük il İstanbul dahil 14 büyükşehirde seçimi kazanırken, AKP ise yüzde 35,48'lik oy oranıyla tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kalmıştı.

Yeniden Refah Partisi ise girdiği ilk yerel seçimde ülke genelinde yüzde 6,19'luk oranıyla üçüncü parti olmuştu ve 1 büyükşehir, 1 il ve çok sayıda aldığı ilçelerle seçimde dikkat çekmişti.

Bunun yanında CHP 314, AKP 346 ilçe belediyesi almıştı.