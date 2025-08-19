Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze gelen yapıların sahiplikleri zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu mülklerin sahiplik bağı değişirken, bazı yapıların ise kime ait olduğu tespit edilemediğinden yıllarca süren bir belirsizlik süreci yaşandı.



TESADÜFEN BULUNAN TAPU SAKLI KALAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



64 yıl önce bir mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evrakları incelemesi sırasında bir sandık içinden Osmanlı dönemine ait evraklar ve belgeler çıktı. Osmanlı arşiv araştırma ekibi tarafından incelenen ilgili evrakların Çardaklı Hamamı’nın tapusu olduğu tespit edildi. Ancak tapu Osmanlı dönemine ait olduğundan, üzerinde herhangi bir kimlik numarası ya da soyad yer almadı. Bu nedenle yıllarca süren mahkeme sürecinde tapu sahibi Hüseyin Ağa'nın soy ağacı aşama aşama incelenerek ortaya çıkarıldı.





Açılan davalar, 2021 ve 2022 yıllarında sona ererken, en son mirasçılık davası da hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı.



7.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ TAPULAR TESCİL EDİLDİ



Bu kararların ardından tüm mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer tüm işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi.

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçısı adına 1960 yılında sandıkta tesadüf eseri bulunan Osmanlıca tapu belgelerinin üzerine başlatılan ve uzun yıllar sonuç alınamayan miras davasında, Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları davaları kazandıklarını söyledi.

En son geçen yıl şubat ayında sonuçlanan davanın ardından 16 hissedar adına Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını belirten Dokuzoğlu Can, isim düzenlemeleri ve güncellemeler gibi işlemlerin tamamlanarak, hissedarlar adına tapularının tescil edildiğini kaydetti.