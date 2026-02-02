Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’da Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Özel, “Rakibini hapse attıran siyasetin adı AKP siyasetidir” dedi.

Özel şöyle devam etti: “Türkiye’ye Cumhuriyet’i getiren, sonra çok partili rejimi getiren, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, ‘Milli irade, milli irade’ diyen, ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyım atayan, iftira eden ve rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir. Tükenmiş Erdoğan’ın siyasetidir.”

PİJAMA ÇAĞRISI

Miting alanındaki pijamalı pankartları gören Özel “Pijamanı çıkar gel” sloganını hatırlatarak şunları söyledi: “Bugün burada evde oturup da tasalananlar yok. Bugün burada çağrımıza uyanlar, pijamayı çıkaranlar, kumandayı atanlar, en önde de olsa en arkada da olsa Türkiye’ye Çorum’dan bu fotoğrafı çektirip dosta güven, olmayana kaygı vermeye gelenler var. ‘Pijamayı çıkar’ dedim de buraya mı getirdiniz? ‘Pijamayı çıkar’ dedim, çıkarmış. Çubuğa geçirmiş, pijamayı da getirmiş. Amcam sen normalde pijamayla oturuyordun, ben böyle söyleyince çıkarıp geldin mi? Helal olsun sana. Ellerinden öpüyorum. Pijamayı çıkarıp, kumandayı bırakıp, buralara gelirsen, bu fotoğrafı gösterirsen bir başka evde oturan senden cesaret alacak. Senden umudu kalmamış birisi umut bulacak. Ne zaman ki herkes sokakta ve meydanda olacak; işte o gün seni sömüren, hakkını yiyen, maaşına zam, ürününe fiyat vermeyenler iktidarı kaybedecekler. AK Parti’nin kara düzeni gidecek, yerine halkın iktidarı gelecek.”

SANDIK VURGUSU

Alana hayatını kaybeden eski CHP liderlerinden Altan Öymen’in şapkasıyla gelen Özel, “Bu elimdeki şapkayla Erdoğan’a sesleniyorum. Bu vakitten sonra asla ve asla kaçamazsın. Sandıktan kaçanı, millet kovalar. Ve millet, o sandığı bulduğu gün hesabı sorar. “Artık kimse Erdoğan’dan da onun iktidarından da ne zam ne de kendisinin sesini duymasını bekliyor. Erdoğan’dan istenen şey artık zam değil, sandıktır. Sandığı istiyor musunuz? Bakın bu sandığı kaybedeceklerini bildikleri için sandıktan kaçıyorlar.”

Özel: Türk bayrağıyla sorunu olan, CHP’den selam alamaz

CHP’nin önceki gün İstanbul’da düzenlediği “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı”nda salonda Türk bayrağı olmadığı iddiası ortaya atıldı. CHP lideri Özgür Özel şu yanıtı verdi: “Başlangıçta İstiklal Marşı’nı ay - yıldızlı al bayrak ekranda dalgalanırken hep birlikte okuduk. Birkaç tanesi çıkmış, ‘Efendim salonda bayrak yoktu.’ 30 metrekare ekranda şanlı Türk bayrağı dalgalanmış, onu görmemiş. Onu yazana söylüyorum. Türk bayrağıyla sorunu olanın Cumhuriyet Halk Partisi’nden alacağı selamı olmaz.”

Kolundaki saati, bin emekli maaşı

CHP lideri Özel, Çorum’da İBB’nin yaptığı Mecitözü Hitit Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, SÖZCÜ’nün 19 Ocak’taki “AKP’li vekil, daireyi çıkardı, villayı taktı” manşetine atıfta bulunarak Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun lüks saatini hatırlattı. Özel, “Millet bunların gerçek yüzünü gördü. Hasetliklerini, fenalıklarını gördü. Millet gördü ki adam 20 bin lira emekliye maaş veriyor. Kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı emekli maaşını koluna saat diye takmış. Millet bunların ne olduğunu gördü artık” dedi.

İMAMOĞLU TALİMAT VERDİ

Çorum Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise İBB’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yapılan merkezin açılışında şunları söyledi: “Kültür merkezinin adını ‘Ekrem İmamoğlu Kültür Merkezi’ yapmak için karar aldık. Ekrem Başkan, ‘Orası benim paramla değil, milletin parasıyla yapıldı, ismi Hitit Kültür Merkezi kalsın’ diye mesaj yolladı.”