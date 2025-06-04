Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile görüşmeler sürüyor. Daha önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun görüşmeleri doğruladığı Sane için Alman basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AVRUPA FAKTÖRÜ

Bild'in haberine göre Leroy Sane'ye şu ana kadar en somut teklifler Suudi Arabistan ve Galatasaray'dan geldi. Sane, Galatasaray'a transferini ciddi olarak değerlendiriyor.

Bayern Münih ile son kez masaya oturacak tecrübeli oyuncu Premier Lig'den gelebilecek teklifleri de bekliyor. Ancak istediği teklifleri alamaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü de düşünen deneyimli kanat oyuncusu, Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor.