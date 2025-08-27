Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane kadroya alınmadı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi neden çağırmadığı hakkında açıklamalarda bulundu.

'ARTIK ÜST DÜZEY LİGDE DEĞİL'

Sane'nin artık düşük seviyeli bir ligde oynadığını belirten genç teknik adam, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Türkiye'de daha fazlasını yapmalı. Mucizeler beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. Ondan daha önemli rakamlar bekliyorum. Bu sebeple kadroda yer almıyor" dedi.