2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Almanya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Almanya rakibini etkili bir oyunla 6-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Alman yıldız Leroy Sane, uzun bir aradan sonra döndüğü Almanya Milli Takımı'nda eski günlerini hatırlattı.

PEŞ PEŞE ATTI

Kritik karşılaşmanın ilk yarısında Leroy Sane, 36 ve 41. dakikalarda ağları buldu. Sane'nin attığı ilk golde ise ofsaytı bozan isim ise Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar oldu. Kazanan takımın doğrudan Dünya Kupası bileti alacağı mücadelenin ilk yarısını Sane'nin muhteşem performansıyla Almanya 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da Sane'nin skor katkısı devam etti. Sane, Almanya'nın kaydettiği 6. golün asistini yaparak takımının Dünya Kupası bileti almasının baş mimarı oldu.

NAGELSMANN'I PİŞMAN ETMEDİ

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performans ile Almanya Milli Takımı'na yeniden çağrılmıştı.

Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann, Sane'yi uzun süre sonra milli takıma çağırırken "Sane, benim istediğim istatistiklere hala ulaşmış değil. Eğer onun profiline uygun 6-7 oyuncumuz olsaydı, onun için kadroya girmek daha zor olurdu. " ifadelerini kullanmıştı. Yeniden Almanya Milli Takımı'na dönen Leroy Sane, iki maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Nagelsmann'a performansı ile yanıt verdi.

Almanya'da son golünü 16 Kasım 2024 tarihinde Bosna Hersek ağlarına gönderen Sane, milli takımda 1 yıl sonra golle tanıştı.