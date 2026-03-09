Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Leroy Sane'nin milli takıma yeniden çağrılabileceğini açıkladı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLABİLİR"

Genç teknik adam, Sane hakkında "Sağdan sık sık içeri kesen profilde çok fazla oyuncuya sahip değiliz. Sane'nin sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir. İlişkimiz harika ve bazı maçlarda harika işler başardı. Galatasaray'da iyi gidiyor ancak sahada ne yapacağını tam olarak bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Sane, 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. İlk maçına 2015'te çıktığı Almanya Milli Takımı'yla ise 72 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.