Anthony Joshua karşısında 6. rauntta nakavt olan Jake Paul, ringde toplam 989 saniye kaldı. Bu sürede 92 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 939 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı. Rakamlar hesaplandığında, Paul'un ringde geçirdiği her bir saniye karşılığında 93 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) kazandığı fark edildi.

SANİYE SANİYE SERVET

Maçın ardından sosyal medyada dolaşıma giren hesaplamalar, karşılaşmanın ekonomik boyutunu da tartışmaya açtı. Mücadelenin erken bitmesine rağmen Jake Paul'un kazancı, spor dünyasında ender görülen seviyelere ulaştı.

MİKE TYSON'LA DA RİNGE ÇIKMIŞTI

Karşılaşma sırasında çenesi kırılan ve ameliyat olmak zorunda kalan Jake Paul, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen kariyerinin en yüksek gelirlerinden birine imza attı.

Öte yandan bu karşılaşma, Jake Paul'un rekor kazançlar elde ettiği ilk müsabaka olmadı. Paul, 2024'ün Kasım ayında efsane boksör Mike Tyson ile Netflix organizasyonunda karşı karşıya gelmiş ve 59 yaşındaki Tyson'ı devirmişti. Milyonların izlediği karşılaşmadan Jake Paul, yaklaşık 90 milyon dolar civarında gelir elde etmişti.