Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolleri arasında yer alan oyuncu Sıla Türkoğlu, bu sezon sürpriz bir karar ile diziye veda etmişti.

Önümüzdeki günlerde 'Doktor Başka Hayatta' dizisinde İbrahim Çelikkol ile partner olacak güzel oyuncunun reklam anlaşmasından kazandığı para ise adeta dudak uçuklattı.

SANİYEDE 469 BİN TL KAZANDI



Yaklaşık 8 saat süren çekimlerde gülümseyerek kameralara poz veren oyuncu, çok eğlendi. Türkoğlu’nun bu reklam anlaşmasından 15 milyon lira kazandığı öğrenildi. Sıla’nın ağız yapısı ve dişleri çok beğenildi.