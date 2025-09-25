Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK), banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yeni yetki, özellikle banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına hızlı müdahale edilebilmesini amaçlıyor.

Hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinin anında izlenmesi ve hesapların gerektiğinde derhal dondurulabilmesi hedefleniyor. Böylece bilişim suçlarına karşı daha etkin bir mücadele ortamı sağlanması planlanıyor.

DÜZENLEMENİN 11. YARGI PAKETİ'NE DAHİL OLMASI BEKLENİYOR

Teklifin, Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi ve 11. Yargı Paketi içinde yer alması öngörülüyor. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara parayla mücadele kriterleri, MASAK mevzuatına eklenmiş olacak.

HESA HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

MASAK’a verilecek yeni yetkiler sayesinde, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da şüpheli işlem bildirimine dair maddelerde değişiklik yapılacak. Ayrıca bildirim, bilgi ve belge verme süreçleri, anlık takibi kolaylaştıracak şekilde güncellenecek.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE MÜMKÜN OLACAK

MASAK, yeni teknolojilerin desteğiyle banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Bu kapsamda bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerde mali polis denetimi genişletilecek.

ANLIK HESAP DONDURA VE TAKİP

Kaynağı belirsiz veya kişinin maddi gücünün üzerinde görülen tüm hesap hareketlerinde, anlık izleme sistemi devreye girecek. Hesaba anında el konulması veya dondurma işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hukuki altyapı oluşturulacak.

Teklifin Ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.