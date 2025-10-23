Yumurta, geç Kretase döneminde bölgede dolaşan küçük, etçil bir teropod olan Bonapartenykus cinsine ait olabilir. Görünüm olarak devekuşu yumurtasına benzeyen bu fosilin bu kadar iyi korunmuş olması bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

BU KADAR SAĞLAM DURUMDA OLANI İLK KEZ BULUNDU

Daha önce bölgede dinozor yumurtaları bulunmuş olsa da, bu kadar sağlam durumda olanı son derece nadir rastlanan bir durum. Arkeoloji ekibi, yumurtanın içinde embriyonik materyal bulunabileceğini belirtiyor. Bu ihtimal, fosilin bilimsel önemini daha da artırıyor. Yumurtanın içeriğini tespit etmek için detaylı taramalar yapılacak.

Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nden Gonzalo Muñoz, National Geographic’e verdiği demeçte keşfin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

"Dinozor fosili bulmak yaygın olsa da yumurta bulmak çok daha az rastlanır" diyen Muñoz, özellikle etçil dinozorların yumurtalarının çok daha nadir bulunduğunu vurguladı.

NADİRLİĞİN NEDENİ....

Muñoz bu nadirliğin nedenlerini "Öncelikle etçillerin sayısı, otçullara kıyasla daha az. Ayrıca etçil dinozorlar kuşların ataları olduğundan, yumurtaları kuşlara daha çok benzer; yani daha ince kabuklu ve hassastırlar. Bu da korunmalarını zorlaştırır." sözleriyle açıkladı.

Bu nedenle bulunan yumurtanın sağlamlığı, onu bilimsel açıdan eşsiz ve olağanüstü kılıyor. Yumurtayla birlikte bölgede bulunan diğer fosiller, Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’ne gönderilerek detaylı analizlerden geçirilecek.