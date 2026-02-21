İktidarın sokak hayvanlarına yönelik çıkardığı yasa kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ederken Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan "Hedefe ulaşıldı" açıklaması geldi.

Vali Şıldak açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakımevlerinde toplam 27 veteriner görevlendirilirken, belediyeler bünyesinde oluşturulan toplama ekiplerinde 62 personel aktif olarak görev yaptı. Yürütülen faaliyetler kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü. Bakımevlerinde bulunan 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi de tamamlandı. Gelinen aşamada şehir merkezleri ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor."

Kırsal mahallelerde toplama çalışmalarının sürdüğünü, merkez ve ilçelerde ise ekiplerin kontrol faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Şıldak, vatandaşlardan sokakta sahipsiz hayvan görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi.