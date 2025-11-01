Kutlamaya katılan gençler, cadı, vampir ve çeşitli maskeli karakter kostümleri giyerek müzik eşliğinde dans etti. Renkli ışıklar ve tematik süslemelerle hazırlanan etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

TEPKİ ALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar etkinliği “farklı bir eğlence denemesi” olarak yorumladı. Ancak bir kesim de kutlamanın kentin kültürel ve dini yapısına uygun olmadığını savunarak tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da ilk kez gerçekleştirilen Cadılar Bayramı etkinliğinin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.