Şanlıurfa ile Mardin’i birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki Çoban Geçidi mevkiinde kaydedildiği öne sürülen bir fotoğraf karesi, dijital dünyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülerde, bir grup kurdun trafiğin ortasında, araçların hemen yanı başında yiyecek aradığı görülüyor.

VAHŞİ DOĞA ŞEHRE Mİ İNDİ YOKSA YAPAY ZEKA MI?

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları adeta iki gruba ayrıldı. Görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini savunan kullanıcılar, "Kurtlar doğaları gereği çalışan araç sesinden ve egzoz dumanından kaçar, bu kadar yakınlaşmaları imkansız" yorumunda bulundu. Dijital manipülasyon iddiaları, özellikle görsellerdeki ışık ve gölge detayları üzerinden tartışılmaya devam ediyor.

Çetin kış şartları ve doğal ortamda azalan besin kaynakları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve kara yollarına inmesinin normal olduğunu savunan kullanıcılar, "Aç kalan hayvan her türlü riski göze alır" diyerek durumu savunuyor.