Edinilen bilgilere göre, İsmail A. yönetimindeki 64 ADH 681 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Araçta, Adıyaman’da çalıştıktan sonra Şanlıurfa’ya dönüş yapan tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 19 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikesi bulunan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.