Şanlıurfa'nın Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Bağdat Pasajı'nın en üst katında, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangın, hızla büyüdü ve esnaf yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı.
Yangın sonucu 3 iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, 5 kişi dumandan etkilendi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.