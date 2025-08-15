Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde sabah saatlerinde Sinan Ejder (30) ve eşi Kadriye Ejder (27), evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Komşuların ifadesine göre, sabah erken saatlerde evden peş peşe silah sesleri geldi. Endişelenen komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin cansız bedenini yerde buldu.

5 YAŞINDAKİ DİCLE KAYIP

Yapılan kontrolde Sinan ve Kadriye Ejder’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak çiftin 5 yaşındaki kızları Dicle’nin evde olmadığı tespit edildi. Polis, kayıp çocuğun bulunması için mahalle genelinde ve çevre illerde geniş çaplı arama başlattı.

Olayı duyarak gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri ise ailenin sessiz, kendi halinde insanlar olduğunu söyledi.

Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hem cinayetin faillerini hem de kayıp küçük Dicle’nin yerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.