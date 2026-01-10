Olay, Yavuz Sultan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Suriyeli ailenin evde yemek yaptığı sırada mutfakta biriken gaz patladı ve ardından yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ile torunlarının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

