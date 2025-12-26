Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde Milli Eğitim müdürlüğü mensuplarının karıştığı yolsuzluk olayı ortaya çıkartıldı. Bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Hürriyetçi Eğitimciler Sendikası mensuplarının bulunduğu öğrenildi.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde muhasebe şefi ile iki memur ve üç okul müdürünün karıştığı olayın soruşturması gizlilik içerisinde yürütüldü, iş insanlarına dayandı.

Öğretmenlerin ek ders ücretlerini fazla gösteren şebekeye üç okul müdürünün de dahil olduğu anlaşıldı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 kamu görevlisini açığa aldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı okul inşaatları ve onarımlarıyla ilgili yolsuzluklar yapıldığı belirlendi. Bu sabah gözaltılar başladı.

İlk belirlemelere göre 25 kamu görevlisi ile iş insanları gözaltına alındı. Valilik yetkilileri de soruşturmanın devam ettiğini söylediler.