Olay, dün gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Cemil Ç. idaresindeki 06 BUG 275 plakalı otomobil, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen Mustafa Demir’in kullandığı 63 AKP 628 plakalı hafif ticari araç ile Zeynep T. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Cemil Ç., Zeynep T., Mustafa Demir ile araçlarda bulunan İbrahim Halil Ç. ve Hüseyin D. yaralandı.

Yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer dört kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.