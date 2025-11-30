Bolu’nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı. İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K’nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı. İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde de marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K.’nin makatına kompresörle hava verilmişti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.