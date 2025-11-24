Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Vahşette vücuduna kompresörle hava verilen Kendirci'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli olay günü Muhammed'in delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.
OLAY
Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana gelmişti.
Atölyede staj yapan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanmış ve ardından Kendirci'nin vücuduna yüksek basınçlı kompresörle hava verilmişti.
İç organlarında hasar oluşarak ağır yaralanan Kendirci tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Muhammed Kendirci'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.