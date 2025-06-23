Gabonlu savunma oyuncusu Michel Mboula, Şanlıurfaspor'dan Fransa'nın Ligue 2 ekiplerinden Metz'e yalnızca 150 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Ancak bugün ortaya çıkan yeni gelişmeler, Güneydoğu temsilcisinin büyük bir fırsatı kaçırdığını gözler önüne seriyor.

150 Bin Euro’ya Gitti, Değeri 13 Milyon Euro Oldu

Fransız kulübü Metz, devre arasında Şanlıurfaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Michel Mboula’nın bonservisini alarak oyuncu ile 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Metz yönetimi, genç oyuncunun potansiyelini fark ederek yeni sözleşmesine astronomik bir serbest kalma maddesi ekledi: Tam 13 milyon euro!

Avrupa’nın Radarına Girmişti

Michel Mboula, Şanlıurfaspor formasıyla bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Hem savunmadaki sağlam duruşu hem de hücuma sağladığı destekle dikkat çeken Gabonlu yıldız, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Metz'in bu transferde hızlı davranması, Şanlıurfaspor için kaçan büyük bir fırsatı beraberinde getirdi.

Yeni Sözleşme, Yeni Değer

Fransız temsilcisi, Mboula'nın geleceğine yatırım yaparak sadece sportif değil, ekonomik anlamda da önemli bir hamleye imza attı. Şanlıurfaspor ise genç oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkararak potansiyel bir milyonlarca euro’luk kazançtan oldu.