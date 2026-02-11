Spor yorumcusu Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Galatasaray’ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ERMAN TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Büyüka, Erman Toroğlu’nun kamuoyunda tartışma yaratan iddiasına değindi. Toroğlu’nun "Dursun Özbek, TFF Başkanı'na 'Şampiyon olmamız lazım, yoksa biteriz.' dedi." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Büyüka, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Pazar günü açıklama yapıp ertesi gün soruşturma yiyenini ilk defa gördüm. Ben Erman Toroğlu'nun doğru söylediğini düşünüyorum. Ve bu haberin medyanın bazı önemli isimlerinde de olduğunu biliyorum. Bu haber çoğu gazetecide de var. Ben de bu haberi biliyordum, yalanlanırım diye kullanmadım."

BOEY TRANSFERİ

Sacha Boey transferi ile Galatasaray'ın kadro yapılanmasını güçlendirdiğini vurgulayan Büyüka, "Galatasaray Boey’i kadrosuna katarak adeta birçok bölgeye takviye yapmış gibi oldu. Galatasaray, Sacha Boey'i alarak 10 adam daha transfer etti. Sallai'yi oradan alırsın sol beke koyarsın, orta sahanın her yerine koyarsın, sağ öne koyarsın, sol öne koyarsın, santrfora koyarsın. En az 7-8 bölgede ekstra bir oyuncu daha kazandın" dedi.

“TARİHİN EN İYİ KADROSU”

Mevcut oyuncu grubunun Galatasaray tarihindeki en güçlü kadro olabileceğini vurgulayan Büyüka, "Leroy Sane, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yunus Akgün... Böyle bir kadro inanılmaz ya. Daha Sane dönecek, Singo oyuna giriyor, İlkay oyuna giriyor, Asprilla giriyor. Daha girmeyen bir sürü oyuncu var. Icardi için 'Orası şişti, burası şişti' diyorsun, adam direkleri söküp atıyordu. Şu saydığım 5 adamı bir takıma ver, Türkiye'de şampiyonluğa oynarsın." ifadelerini kullandı.