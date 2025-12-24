Trump yönetimi, 700 bin sayfalık Jeffrey Epstein belgelerini gelecek hafta yayınlayacağını duyurdu. Tüm belgelerin bu hafta yayınlanması gerekiyordu.

Bu durum, zaten büyük oranda sansürlenmiş dosyaların yarattığı infialle birlikte, kamuoyundaki öfkeyi arttırdı.

Trump yönetimi, bu hafta 30 bin sayfa belge yayınladı. Ancak yayınlanan belgelerin yüzlerce sayfası tamamen sansürlüydü, hiçbir şekilde okunamıyordu.

Bununla birlikte Trump yönetiminin zaten yayınlanan belgelerden 16 tanesi habersiz bir şekilde silmesi eleştirileri arttırdı.

Şimdiyse, The Guardian'ın haberine göre sansürlenen, üstleri siyah kutularla kaplanan belgeler okunabilir hale getirildi. Belgelerde yazanlar ise yeni soru işaretlerine yol açtı.

SANSÜRLENEN BELGELERDEN NE ÇIKTI?

Trump yönetimi, Başkan Donald Trump'tan bahseden belgeleri sansürlemekle suçlanıyor. Ancak bu belgelerde Trump'ın isminin geçtiği henüz kanıtlanmış değil.

Bununla birlikte The Guardian, bu belgelerin "basit fotoğraf düzenleme teknikleriyle sansürden arıdırabildiğini" açıkladı. Sansürden arındırılmış bazı belgelerden bilgiler paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Epstein ve çevresi, çocukların cinsel istismarını nasıl kolaylaştırdı. Bunun ayrıntıları belgelerde yer aldı.

Epstein ağının mağdurlara ve tanıklara ödeme yaparak, avukat masraflarını karşılayarak ve delil yok edilmesini isteyerek suçları örtbas etmeye çalıştığı bilgisi geçti.

Epstein, 2015-2019 yılları arasında 'genç kadın ve modellere 400 bin dolardan fazla para yatırdı. Sadece bir Rus modelk ise toplamda 380 bin dolar ücret aldı.

Bununla birlikte ABD Virjin Adaları savcıları, 2022’de Epstein’in mirası ve yöneticileriyle 105 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı, ancak sorumluluk kabul edilmedi.

Bu bilgilerin gizlenmesinin sebebi bilinmiyor. ABD Adalet Bakanlığı bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.