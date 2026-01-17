Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada, Bebek Otel’in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derinleştirdiği dosyada, otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30’dan fazla flaş bellek, yüzlerce CD ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Sabah gazetesinin haberine göre, incelenen görüntülerde, iş insanları ve tanınmış isimlerin Bebek Otel’de katıldıkları partilerin gizli kameralarla kaydedildiği tespit edildi.
VIP konseptiyle büyük gizlilik algısı yaratılan otelde; giriş-çıkışlar, katlar ve oda kapılarına ait güvenlik kamerası kayıtlarının da şantaj amaçlı arşivlendiği belirlendi.
Savcılık soruşturmayı derinleştirirken, görüntüler deşifre edilmesi için Siber birimlere teslim edildi.
İstihbarat birimleri de arşivlenen görüntülerin, yurtdışına servis edilip edilmediğiyle ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.
Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kayıt ettirildiği belirlenmiş, otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.
KUMARHANEYE ÇEVRİLEN REZİDANSTA ELE GEÇİRİLDİ
Muzaffer Yıldırım’ın gözaltına alındığı Şişli’deki İstanbloom rezidansına, Başsavcılık talimatıyla yeniden baskın düzenlendi.
Yapılan aramada Yıldırım’ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü tespit edilirken, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele defterleri ele geçirilmişti...