Fenerbahçe Kulübü, 2005 yılından bu yana voleybol takımlarında çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başına Marcello Abbondanza'nın yerine Daniele Santarelli'nin getirileceği iddia edilmişti.

Daniele Santarelli, Il Gazzettino Treviso'ya yaptığı açıklama ile Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi. Santarelli yaptığı açıklamada "Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Bu seyahati uzun zamandır planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için, milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren toplantılarda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık.

Evet, geçmişte teklifler aldım ama hiç tereddüt etmedim. Burada, Conegliano'da olağanüstü bir şey inşa ettik, bunu benim eserim olarak görüyorum, bu kulübün büyümesi için elimden geleni yaptığımı hissediyorum. Parayı hiç düşünmedim, benim için en iyisi olanı düşündüm: Conegliano'da kalmak." dedi.