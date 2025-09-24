Olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Sapanca'nın tanınan iş insanlarından ve bölgenin futbol takımı Sapancaspor'un eski kulüp başkanı Fatih Balkaya başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş insanı, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada entübe edilen Balkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KENDİNİ Mİ VURDU?

Bu arada Kocaeli ve Sakarya'nın yerel haber sitelerinde, Fatih Balkaya'nın bir arkadaşının evindeyken boş zannettiği tabancasını çıkardığı ve başına doğru hedef alıp ateş edince kendini vurduğu iddia edildi.

SAPANCASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Sapancaspor, yaşamını yitiren eski kulüp başkanı ve iş insanı Fatih Balkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sapancaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."