Reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı konusunda dünyayı sarsan belgelerden Türkiye seyahatleri de çıktı.



TÜRKİYE'YE GELİP ANTALYA'DA KONAKLADI



Epstein’in “Lolita Express” adı verilen Boing 727 tipi uçağının 9 kez İstanbul ve Antalya’ya geldiği bir kez de İstanbul aktarmalı Telaviv’e gittiği belirlendi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez TBMM’de yaptığı açıklamada, “ABD belgelerine göre Türkiye’den de kız çocukların kaçırılarak Epstein adasına götürüldü. Epstein’in uçağı Lolita Express 9 kere Türkiye’ye geldi. Uçağın kuyruk numarası, geldiği günler saatler belli. İstanbul üzerinden İsrail’e de gitmiş” dedi.

Amerikan Hazine Bakanlığı’nın Epstein’in 1 milyar dolarlık banka hesabından değişik ülkelere para transferleri yapıldığını da kaydeden Çömez, “Bunlardan biri de Rus bankaları üzerinden Türkiye’ye yapılan ve insan kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen 200 milyon dolarlık bir para transferi” dedi ve şunları söyledi:



'BELGELER VAR'



Epstein’in geldiği zaman dilimi Rixos Otel’in önünde kız çocuklarının taciz edildiği ve kaçırıldığıyla ilgili iddiaların tam da ayyuka çıktığı bir dönem. Bir savcı olayın üzerine gitti ama dosya ondan alınıp, FETÖ’cü Osman Şanal’a verildi. Türkiye’den kız çocuklarının Amerika’ya kaçırıldığına dair çok önemli iddialar ve belgeler var.

104 BİN 531 ÇOCUK KAYBOLDU



Uçakla Türkiye’den kız çocuklarının kaçırıldığı kuşkusu arttı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “2008’den beri Türkiye’de 104 bin 531 çocuk kayboldu. Epstein’in hesabından Türkiye’ye para transferi var" şeklinde konuştu.