İngiltere'de meydana gelen skandal, tüm dünyayı ayağa kaldırdı.



Sapık doktor Nathaniel Spencer'ın 2017–2021 yılları arasında İngiltere’de iki devlet hastanesinde görev yaptığı ve aralarında 13 yaş altı 9 çocuğun da bulunduğu 38 hastaya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.



DOKTORLUK YETKİLERİ ASKIYA ALINDI



Savcılık, 38 yaşındaki Spencer’in, çalıştığı dönemde hastalarına karşı “çok sayıda ciddi cinsel saldırı” suçlamasıyla itham edildiğini açıkladı. Savcılara göre Spencer, 15 cinsel saldırı, 17 tecavüz ve bir tecavüz teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya. Spencer’ın tıbbi uygulama yetkisi soruşturma süresince askıya alındı. Spencer, 20 Ocak’ta hâkim karşısına çıkacak.