Çocukları fuhuşa zorlayan uluslararası ağın elebaşı Jeffrey Epstein'le bağlantıları sebebiyle İngiliz kraliyeti ile bağı koparılan eski prens Andrew Mountbatten-Windsor’un Birleşik Krallık ticaret elçisi olduğu dönemde masaj ve aşırı seyahat masraflarını halka ödettiği ortaya çıktı.

Mountbatten-Windsor'un vergi parasıyla sefa sürdüğünü ortaya çıkaran emekli devlet memurları, eski prensin kamu kaynaklarını suistimal ettiğine dair iddialarda bulundu.

2000’li yılların başında görev yapan bir yetkili, Andrew’un masaj hizmeti faturasını ödemeyi reddettiğini belirtti. Kıdemli personelin bu kararı geçersiz kılarak ödemeyi onayladığı aktarıldı.

Yetkili, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Bunun yanlış olduğunu düşündüm… Ödemememiz gerektiğini söyledim ancak sonunda yine de ödedik," dedi.

BBC, hükümete ulaşarak olayın doğruluğunu sordu. Hükümet yorum yapmayı reddetti, eski prense karşı süregelen polis soruşturmasına işaret etti.

YILLARCA HALKININ PARASINI YEMİŞ

Eski prensin 2001 ile 2011 yılları arasındaki ticaret temsilciliği görevi resmiyette ücretsiz bir pozisyondu.

Andrew, görevinden dolayı kraliyet ailesinden olduğu için her ay verilen yüzbinlerce pound dışında para kazanmadı.

Andrew bu süreçte sadece doğduğu için aldığı dev ödenekten değil, halkın ödediği vergilerden yararlandı.

Epstein dosyalarının kamuoyuna yansımasıyla konuşan eski bir memur, masaj harcamalarına izin verilmesinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Bu durumun eski prensin davranışlarını kontrol etmek için bir fırsat olabileceğini savundu. Emekli yetkili, "Bunu yapmanın onu durduracağını söyleyemem ancak bir şeylerin yanlış olduğunu işaret etmeliydik," ifadelerini kullandı.

Whitehall bürokratı başka bir isim iddiaları doğruladı. Finansal denetimden sorumlu bu yetkili, gezilerde benzer harcamalar gördüğünü, iddiaların doğruluğundan şüphe duymadığını belirtti.

Eski bir üst düzey Whitehall yetkilisi, Andrew’un harcamalarının ölçeği karşısında şaşkınlığa düştüğünü belirtti.

Elçilik görevindeki uçuşların aşırı pahalı olduğunu, gereksiz otel odaları tutulduğunu, heyet masraflarının mantıksız düzeyde olduğunu ifade etti.

Harcama disiplininin eksikliğini vurgulayan yetkili, "İnanamadım… Sanki gerçek para değilmiş gibi davranıyorlardı; kendi paralarından tek kuruş harcamıyorlardı," diye konuştu.

HAPSE GİRECEK Mİ?

Andrew Mountbatten-Windsor, Perşembe günü kamu görevinde görevi kötüye kullanma şüphesiyle Thames Valley Polisi tarafından tutuklandı.

Henüz resmi bir suçlama yöneltilmeyen eski prens, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor. İş ve Ticaret Komitesi üyeleri, ticaret elçilerinin sorumlulukları hakkında soruşturma başlatmayı görüşmek üzere toplanacak.

Liberal Demokratlar, konuyu Avam Kamarası’nda tartışmaya açmaya hazırlanıyor. Eski prensin hüküm giymesi söz konusu.