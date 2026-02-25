İngiliz hükümeti çocukları fuhuşa zorlayan ağın elebaşı Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarıyla gündemden düşmeyen eski Prens Andrew’ın ticaret elçisi olarak görev yaptığı döneme ait gizli belgeleri yayımlamayı kabul etti.

Salı günü parlamentoda gerçekleşen sert tartışmaların ardından milletvekilleri belgelerin açıklanmasını talep eden önergeyi onayladı.

İngiliz Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsori İngiltere ticaret elçisi olduğu sırada gizli belgeleri Jeffrey Epstein ile paylaştığına dair iddialar nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Ayrıca bu dönemde eski prensin vergi parasıyla sefa sürdüğü de iddia edildi. Bu iddiaları kanıtlayabilecek belgeler, kamuoyuna sunulacak.

'MAĞDURLARA BORCUMUZ BU!'

Başbakan Keir Starmer hükümeti önergeyi destekleyerek geçmesini sağladı. Milletvekilleri kraliyet ailesinden daha fazla hesap verebilirlik talep etti.

Kralın kardeşinin Epstein ile olan dostluğu uğruna kendi ülkesini riske attığını belirten milletvekilleri, soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Ticaret Bakanı Chris Bryant hükümet adına yaptığı açıklamada bu adımın Jeffrey Epstein ve yardakçıları tarafından gerçekleştirilen korkunç istismarın mağdurlarına olan bir borç olduğunu vurguladı.

Bryant bu istismarın bu ülkede veya başka yerlerde kibirli yetkili ve genellikle zengin bireylerden oluşan çok geniş bir grup tarafından mümkün kılındığını ve desteklendiğini vurguladı.

Bryant ayrıca Mountbatten-Windsor’ı sürekli bir "kendi kendini zenginleştirme telaşı" içinde olmakla suçladı.

KRAL, KARDEŞİNİ KORUMADI

Geçen yıl kraliyet unvanları elinden alınan Mountbatten-Windsor elçilik görevi sırasında devlet sırrı niteliğindeki belgeleri Epstein'le paylaştığı suçlamasıyla polis tarafından soruşturuluyor.

Eski prens geçen hafta kamu görevinde suistimal şüphesiyle tutuklandı. Kardeşi Kral III. Charles ise "yargının işlemesi gerektiğini" belirtti.

Hükümet dosyaları yayımlamayı kabul etse de Bakan Bryant bazı belgelerin yayımının polis soruşturması tamamlanana kadar gecikebileceğini bildirdi.

Andrew hakkındaki bu belgelerin talep edilmesi hükümetin Mandelson’ın Washington büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin ilk belge setini Mart ayı başında açıklamaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.