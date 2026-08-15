Olay, 7 Ağustos Cuma günü Kağıthane'nin Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, reklam ve dijital baskı şirketinin önüne gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin iş yeri önüne gelerek silahla ateş açtığı ve ardından kaçtığı anları tespit etti.

BİR GÜN SONRA REZİDANS HEDEF ALINDI

Seyrantepe'deki saldırının ardından ekipler, olayla bağlantılı başka eylemler üzerinde de çalışma yürüttü.

Saldırıdan bir gün sonra, 8 Ağustos'ta Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın da silahla kurşunlandığı belirlendi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda her iki saldırının aynı silahlı suç örgütünün üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

"ŞAPKALILAR" ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTI BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Şapkalılar” silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmalarında örgütün başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgüt liderinin yurt dışında bulunduğu, bazı örgüt yöneticileri hakkında ise kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edildi.

4 FARKLI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin karıştığı değerlendirilen 4 farklı eylem belirlendi.

Bu eylemler şöyle sıralandı:

31 Temmuz: Beyoğlu'nda M.E.'nin yaralanması.

3 Ağustos: Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen yaralama ve tehdit olayı.

7 Ağustos: Seyrantepe Mahallesi'ndeki reklam ve dijital baskı şirketinin silahla kurşunlanması.

8 Ağustos: Şirintepe Mahallesi'ndeki rezidansın silahla kurşunlanması.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.